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Расписание четвёртой недели Кубка мира по киберспорту: женский MLBB, OW2 и PUBG Mobile

Во вторник, 23 июля, продолжится киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2024 в Саудовской Аравии с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.

Четвёртая неделя ивента будет посвящена таким дисциплинам, как Overwatch 2, PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang. По последней игре пройдёт соревнование среди девушек.

Российские киберспортсмены будут представлены только на турнире по PUBG Mobile. Так, россияне выступят за такие команды, как MadBulls, Brute Force, RUKH eSports и Team Spirit.

Вторник, 23 июля:

14:00. PMWC 2024 по PUBG Mobile, стадия выживания.

Среда, 24 июля:

12:00. MWI 2024 по Mobile Legends: Bang Bang, групповая стадия;

14:00. PMWC 2024 по PUBG Mobile, стадия выживания;

15:00. Overwatch 2, групповая стадия.

Четверг, 25 июля:

12:00. MWI 2024 по Mobile Legends: Bang Bang, групповая стадия;

15:00. Overwatch 2, групповая стадия.

Пятница, 26 июля:

11:00. MWI 2024 по Mobile Legends: Bang Bang, плей-офф;

14:00. PMWC 2024 по PUBG Mobile, основная стадия;

16:00. Overwatch 2, плей-офф.

Суббота, 27 июля:

11:00. MWI 2024 по Mobile Legends: Bang Bang, плей-офф;

14:00. PMWC 2024 по PUBG Mobile, основная стадия;

16:00. Overwatch 2, плей-офф.

Воскресенье, 28 июля:

14:00. PMWC 2024 по PUBG Mobile, основная стадия;

18:00. Overwatch 2, гранд-финал.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup проходит в LAN-формате в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента проводятся турниры по 20 дисциплинам с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.