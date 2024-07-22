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В Tekken 8 появится Хэйхати Мисима — культовый персонаж франшизы, который умер в Tekken 7

В Tekken 8 появится Хэйхати Мисима — культовый персонаж франшизы, который умер в Tekken 7
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Bandai Namco сделала внезапный анонс. В Tekken 8 появится Хэйхати Мисима — ключевой персонаж и один из главных антагонистов франшизы. Его добавят этой осенью.

О возвращении персонажа объявили в свежем трейлере. Героя в своём привычном образе показали в самом конце ролика — он смеялся и кричал своё имя.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Хэйхати появился в первой Tekken 1994 года. Затем персонаж последовательно появлялся в каждой игре франшизы. Его несколько раз убивали, но он постоянно выживал. В Tekken 7 его сбросили в жерло вулкана, но, судя по всему, каким-то образом он это пережил.

Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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