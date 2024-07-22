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Второй сезон «Поколения «Ви» по «Пацанам» выйдет в 2025 году

Второй сезон «Поколения «Ви» по «Пацанам» выйдет в 2025 году
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Продюсер телевизионного направления Amazon Вернон Сандерс дал небольшое интервью изданию The Wrap. В нём кинодеятель рассказал о статусе производства текущих сериалов компании, которые должны выйти в ближайшее время.

Сандерс подтвердил, что съёмки второго сезона «Поколения «Ви» начались и продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас команда планирует завершить производство до конца года, выпустив второй сезон шоу уже в 2025 году. Если всё пойдёт по плану, то продолжение выйдет примерно за год до финала «Пацанов».

Ранее авторы «Поколения «Ви» внесли изменения в сценарий после того, как стало известно о смерти актёра Чанса Пердомо. Создатели пообещали почтить его память в продолжении и переработать некоторые сюжетные линии, не заменяя при этом самого артиста.

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