Россиянам рассказали об опасности кнопочных телефонов

По информации издания «Лента.ру», кнопочные телефоны могут нести серьезные риски для безопасности данных пользователей. Издание ссылается на слова руководителя группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрия Сакова.

По его словам, если покупать не особо дорогие кнопочные телефоны, то есть большой риск потерять ценные данные. Другую опасность, которую несут подобные телефоны, Саков видит в рассылках платных СМС или входе на незащищённые серверы.

Покупка недорогих кнопочных телефонов неизвестных брендов несёт серьёзные риски. Например, на таких устройствах могут быть предустановлены программы, использующие сим-карту пользователя для рассылки платных СМС-сообщений либо дублирующие входящие сообщения на сторонний номер телефона или незащищённый сервер в интернете.

Такое ПО может использовать SIM-карту пользователя для отправки платных SMS или копирования входящих сообщений на внешние номера или небезопасные серверы в интернете.