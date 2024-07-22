Съёмки фантастики «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом стартуют осенью

Американский актёр Глен Пауэлл рассказал о статусе производства фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого произведения Стивена Кинга. Артист заявил, что съёмки ленты пройдут осенью и продлятся как минимум несколько месяцев. Параллельно со съёмками Пауэлл будет сдавать экзамены по истории Испании и ранней Америки в своём университете.

Режиссёром и продюсером картины выступит Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым». Лента расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

У фильма пока нет даты премьеры. Учитывая современные сроки производства, она выйдет не раньше второй половины 2025 года.