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Актёра Кевина Спейси наградили за жизненные достижения в Италии

Актёра Кевина Спейси наградили за жизненные достижения в Италии
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Американский актёр Кевин Спейси удостоился Премии Наций за достижения в жизни. Торжественная церемония награждения прошла вечером 21 июля в итальянском городе Таормина. Организаторы ивента заявили, что артист — «вечный памятник в истории кино и театра, который, несомненно, заслуживает шанса вернуть свою карьеру».

После награждения Кевин Спейси опубликовал фотографию со статуэткой в своих соцсетях. Он поблагодарил итальянских организаторов за тёплый приём и заявил, что для него награда стала большой честью.

Фото: Соцсети Кевина Спейси

Для меня большая честь получить Премию Наций в одной из моих любимых стран — Италии.

В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также ждёт ещё одно разбирательство в британском суде на ту же тему.

Несмотря на все обвинения, актёр вернулся к работе в 2022 году в итальянской драме «Человек, который нарисовал Бога». Сейчас Спейси также снимается и в других независимых картинах.

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