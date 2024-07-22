adidas и Marvel выпустят кроссовки в стиле фильма «Дэдпул 3»

Фильм «Дэдпул 3» оставит свой след и на брендах! adidas объявила о коллаборации с Marvel Studios, в рамках которой будут выпущены кроссовки, футболки и другая одежда по картине.

В ходе коллаборации выпустят пару кроссовок Rivalry Low в дизайне Дэдпула и в дизайне Росомахи. Ещё одна пара получила название Adizero Electric — её выпустят только в стилизации болтливого наёмника.

Фото: Adidas

Фото: Adidas

Фото: Adidas

Притом эта коллаборация между кинокомпанией и adidas — не первая. Ранее выпускали мерч, вдохновлённый фильмом «Чёрная пантера: Ваканда навсегда».

Товары в стиле фильма «Дэдпул 3» появятся в продаже 1 августа. Их цену пока не раскрывают. А вот премьера самой картины с Дэдпулом и Росомахой состоится во всём мире уже 26 июля. В России официального показа, увы, не будет.