Сцену с поцелуем в фильме «Смерч 2» вырезали по совету Стивена Спилберга

19 июля состоялась мировая премьера картины «Смерч 2» — вольного ремейка культового фильма-катастрофы 1996 года. В честь релиза главные звёзды ленты Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Глен Пауэлл («Я не убийца») дали большое интервью изданию Collider, в котором они рассказали о производстве ленты.

Как оказалось, из финальной версии фильма вырезали сцену поцелуя главных героев. Она была снята, однако не вошла в монтаж. Как призналась Эдгар-Джонс, такой совет авторам ленты дал знаменитый режиссёр Стивен Спилберг — культовый постановщик посчитал, что это было бы самое обычное клише.

Я думаю, совет вырезать сцену с поцелуем дал Стивен Спилберг, я ничего не путаю? Знаете почему? Я думаю, что эта сцена была бы слишком клишированной. Есть что-то чудесное в этом ощущении продолжения отношений главных героев.

Пауэлл, в свою очередь, отметил, что «Смерч 2» — история в первую очередь о страсти к своему делу, а не о любви. Актёр также считает решение вырезать эпизод с поцелуем героев абсолютно верным.

За первые выходные «Смерч 2» заработал около $ 120 млн, стартовав в домашнем прокате чуть хуже «Дюны 2». Лента может отбить свой бюджет в $ 155 млн уже по итогам второго уикенда.