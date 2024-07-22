Тестовые показы «Балерины» по «Джону Уику» провалились — фильм называют «катастрофой»

Издание World of Reel опубликовало колонку, посвящённую фильму «Балерина» — спин-оффу «Джона Уика». По данным издания, в середине июля прошли закрытые тест-показы картины с Аной де Армас, которые полностью провалились.

Ранние зрители назвали боевик «Джоном Уиком в юбке», отмечая плохую режиссуру и отсутствие фокуса. Текущую версию не спасают в том числе пересъёмки, которые прошли в 2023 году, — их организовывал Чад Стахелски, режиссёр франшизы. Инсайдеры сообщают, что в актуальной версии в ленте есть множество камео из «Джона Уика», включая Лэнса Реддика и самого Киану Ривза.

Съёмки «Балерины» стартовали осенью 2022 года и завершились уже в феврале 2023-го. С тех пор студия Lionsgate до сих пор не назвала дату премьеры ленты с Аной де Армас. Источники World of Reel отмечают, что картина отправится на очередной раунд досъёмок в ближайшее время.