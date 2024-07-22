Фильм-катастрофа «Смерч 2» выйдет в кинотеатрах России 27 июля

19 июля состоялась мировая премьера картины «Смерч 2» — вольного ремейка культового фильма-катастрофы 1996 года. Лента так и не добралась до российских кинотеатров из-за ухода студии Universal Pictures из России.

Однако совсем скоро фильм всё же доберётся до страны неофициальными способами. На сайтах некоторых киносетей появилась информация о том, что премьера «Смерча 2» в России состоится 27 июля в привычном дубляже для стран СНГ. Сейчас об этом сообщается в «Мираже», «Мягком кинотеатре» и на других киносайтах.

«Смерч 2» рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Таким образом, новый летний блокбастер доберётся до кинотеатров РФ спустя примерно десять дней после ранней премьеры в Европе. За первые выходные фильм-катастрофа заработал более $ 120 млн, получая положительные отзывы от зрителей.