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Как получить ключ на бету Marvel Rivals

Как гарантированно попасть на бету Marvel Rivals
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Создатели Marvel Rivals рассказали, как гарантированно получить доступ к закрытому тестированию супергеройского экшена — он начнётся уже 24 июля.

Сейчас ключи получают те, кто подавал запрос на тестирование, хотя даже в этом случае далеко не все попали на тест (новые волны рассылок продолжаются), однако желающие смогут получить ключ благодаря акции на Twitch — с 25 июля (3:00 мск) до 28 июля (3:00 мск) нужно будет посмотреть всего 60 минут стримов по игре с пометкой Twitch Drops, после чего вы получите свой ключ.

Полученный после просмотра на Twitch код нужно будет ввести на сайте Marvel Rivals, после чего выбрать платформу — ПК (Steam), PlayStation 5 или Xbox Series. За акцию на один аккаунт можно получить только один ключ на одну платформу.

Фото: NetEase

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