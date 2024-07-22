Как гарантированно попасть на бету Marvel Rivals

Создатели Marvel Rivals рассказали, как гарантированно получить доступ к закрытому тестированию супергеройского экшена — он начнётся уже 24 июля.

Сейчас ключи получают те, кто подавал запрос на тестирование, хотя даже в этом случае далеко не все попали на тест (новые волны рассылок продолжаются), однако желающие смогут получить ключ благодаря акции на Twitch — с 25 июля (3:00 мск) до 28 июля (3:00 мск) нужно будет посмотреть всего 60 минут стримов по игре с пометкой Twitch Drops, после чего вы получите свой ключ.

Полученный после просмотра на Twitch код нужно будет ввести на сайте Marvel Rivals, после чего выбрать платформу — ПК (Steam), PlayStation 5 или Xbox Series. За акцию на один аккаунт можно получить только один ключ на одну платформу.