Шестая серия второго сезона «Дома дракона» получила худшую оценку в сериале

22 июля состоялась премьера шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Серия под названием «Простой народ» продолжает события шоу, где Таргариены и Хайтауэры борются за Железный трон.

По итогам первых отзывов шестой эпизод получил среднюю оценку в 7,2/10 на агрегаторе IMDb. Сейчас это худший рейтинг во всём сериале, который ранее удерживала пятая серия второго сезона. Многие зрители жалуются на очень медленный темп повествования, филлерность происходящего и отмечают, что не этого они ждали на протяжении последних двух лет.

Рейтинг шестой серии второго сезона «Дома дракона» Фото: IMDb

Некоторые отзывы на шестую серию второго сезона «Дома дракона»

Не могу поверить, что мы ждали эту чушь два года! На самом деле этот сезон — один из худших, которые я когда-либо видел у Джорджа Мартина.

Ожидания от предстоящих серий сейчас очень низкие. Я не знаю, кто эти зрители, ставящие 9–10 баллов этому эпизоду, но смотреть его не стоит. Можно просто посмотреть обзор где-нибудь на YouTube, и этого будет достаточно.

Второй сезон «Дома дракона» медленный, потому что они решили разделить события одного сезона сразу на два, а время между ними заполнили скучным мусором. Это просто филлер.

По сути, шестой эпизод — это филлер. Ужасно скучное и медленное повествование. Я поставил ему 1 балл, чтобы отметить одну хорошую сцену во всём эпизоде.

Я досмотрю второй сезон «Дома дракона», но третий уже смотреть не буду. Честно говоря, это шоу должно было рассказать всю историю в одном сезоне, а не растягивать её сразу на четыре.

Второй сезон «Дома дракона» завершится 4 августа, когда выйдет восьмая серия. После этого шоу уйдёт на перерыв — продолжение выйдет не раньше 2025 года.