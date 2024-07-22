На iPhone 15 Pro впервые запустили Windows 11

Энтузиаст NTDEV\_ поделился на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что ему удалось запустить Windows 11 на iPhone 15 Pro. Для этого ему поребовалось две вещи: эмулятор UTM SE и сборка Tiny11 Core.

Также пользователь поделился скриншотами работы операционной системы, однако разрешение скриншотов оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что производительность виртуальной конфигурации обеспечивали одно ядро QEMU с тактовой частотой 1 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.

Сам NTDEV\_ отметил, что загрузка ОС заняла около 20 минут, поэтому пользоваться ею на повседневной основе практически невозможно. Вполне возможно, это может быть связано с отсутствием необходимой оптимизации для x86-архитектуры.

Те самые скриншоты

Фото: NTDEV\_

Фото: NTDEV\_

Фото: NTDEV\_