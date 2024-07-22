БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На iPhone 15 Pro впервые запустили Windows 11

На iPhone 15 Pro впервые запустили Windows 11
Комментарии

Энтузиаст NTDEV\_ поделился на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что ему удалось запустить Windows 11 на iPhone 15 Pro. Для этого ему поребовалось две вещи: эмулятор UTM SE и сборка Tiny11 Core.

Также пользователь поделился скриншотами работы операционной системы, однако разрешение скриншотов оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что производительность виртуальной конфигурации обеспечивали одно ядро QEMU с тактовой частотой 1 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.

Сам NTDEV\_ отметил, что загрузка ОС заняла около 20 минут, поэтому пользоваться ею на повседневной основе практически невозможно. Вполне возможно, это может быть связано с отсутствием необходимой оптимизации для x86-архитектуры.

Те самые скриншоты

Фото: NTDEV\_

Фото: NTDEV\_

Фото: NTDEV\_

Материалы по теме
Фото
Microsoft дала типичный совет для исправления глобального сбоя Windows
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android