Кинокомпания Warner Bros. закроет своё юридическое лицо в России

В базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появился документ о ликвидации юридического лица кинокомпании Warner Bros. В тексте документа отмечается, что соответствующие решение было принято 19 июля 2024 года.

Это всё значит, что российская компания «Уорнер Брос. Энтертеймент» перешла в стадию ликвидации, что следует из базы данных ФНС. Отмечается, что официальная процедура ликвидации займёт целый календарный год.

Напомним, ещё в марте 2022 года американская компания WarnerMedia приостановила свою работу в России, как и остальные голливудские мэйджоры. Это подразумевало прекращение вещания телеканалов, лицензирования всего нового контента и приостановку выхода всех проектов в России.