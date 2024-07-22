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Кинокомпания Warner Bros. закроет своё юридическое лицо в России

Кинокомпания Warner Bros. закроет своё юридическое лицо в России
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В базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появился документ о ликвидации юридического лица кинокомпании Warner Bros. В тексте документа отмечается, что соответствующие решение было принято 19 июля 2024 года.

Это всё значит, что российская компания «Уорнер Брос. Энтертеймент» перешла в стадию ликвидации, что следует из базы данных ФНС. Отмечается, что официальная процедура ликвидации займёт целый календарный год.

Напомним, ещё в марте 2022 года американская компания WarnerMedia приостановила свою работу в России, как и остальные голливудские мэйджоры. Это подразумевало прекращение вещания телеканалов, лицензирования всего нового контента и приостановку выхода всех проектов в России.

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