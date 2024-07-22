Николас Кейдж до смерти пугает Майку Монро — в отрывке хоррора «Собиратель душ»

На канале «Атмосфера Кино» вышел дублированный отрывок из хоррора «Собиратель душ». В нём показывается момент со съёмок, когда актриса Майка Монро впервые увидела Николаса Кейджа в образе серийного убийцы.

В ролике говорится, что исполнительница главной роли испугалась настолько, что её пульс в данной сцене подскочил до 170 ударов в минуту.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат SATURN FILMS.

Согласно синопсису Ли Харкер, талантливый агент ФБР, получила задание расследовать дело серийного убийцы. По мере расследования появляются улики, связанные с оккультизмом. Харкер осознаёт личную связь с безжалостным убийцей и должна действовать быстро, чтобы предотвратить убийство ещё одной семьи.

Официальный прокат в кинотеатрах России начнётся 25 июля — мировая премьера состоялась ещё 12-го числа.