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Фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» отложили до 2025 года

Фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» отложили до 2025 года
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Журналисты World of Reel сообщили, что фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» был отложен до 2025 года. По данным издания, причина заключается в том, что перед грядущим наградным сезоном Warner Bros. хочет сделать ставку на продвижение других своих картин: «Дюна: Часть вторая», «Джокер: Безумие на двоих», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и «Битлджус 2».

Согласно синопсису, во время слушания дела один из присяжных понимает, что в смерти жертвы виноват именно он, а не подсудимый. В актёрский состав вошли Николас Холт, Тони Коллетт, Зои Дойч, Кифер Сазерленд, Габриэль Бассо, Лесли Бибб, Крис Мессина, Джей Кей Симмонс, Эми Акино, Эдриенн Мур и другие.

Более кокретные сроки премьеры «Присяжного №2» пока не раскрываются.

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