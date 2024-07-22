Вышел трейлер четвёртого сезона «Эмили в Париже» от Netflix — премьера 15 августа

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». Продолжение выйдет в двух частях: первые пять эпизодов будут доступны 15 августа, а остальные пять серий — 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. События четвёртого сезона развернутся в том числе в Риме.

Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступает Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).