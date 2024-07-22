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SilverSunrise стал чемпионом глобального турнира Mirror Cup: All Stars по Honkai Star Rail

SilverSunrise стал чемпионом глобального турнира Mirror Cup: All Stars по Honkai Star Rail
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Украинский игрок под ником SilverSunrise выиграл Mirror Cup: All Stars — один из первых международных турниров по Honkai Star Rail, который проводит русскоязычная команда Dell'Arte.

В финале SilverSunrise уверенно победил Nagasaki, в том числе удивив зрителей необычными драфтами с Цинцюэ, Сервал и Жуань Мэй в роли сустейна.

Фото: MIRROR CUP

В матче за третье место российский игрок RINS_RING переиграл соперника из Китая — Yoxiyo. Победу ему принесли отряды через Бутхилла и Ахерон.

Фото: MIRROR CUP

Турнир по Honkai: Star Rail в формате прохождения 12-го этажа Забытого зала — одного из самых сложных боевых режимов игры. Перед началом участники запрещают и выбирают персонажей в свою команду, а затем пытаются как можно скорее убить всех монстров зала. При этом важна не только скорость: чтобы соблюсти баланс, за слишком сильных героев участникам начисляют штрафные очки.

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