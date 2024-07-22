В России стартовали съёмки драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

На этой неделе кинокомпания Bosfor Pictures объявила о начале съёмок драматической ленты «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном («Анора»). Также было опубликовано несколько фотографий с площадки.

Согласно синопсису, студент Паша следует за своей мечтой и уезжает в Санкт-Петербург, чтобы научиться конструировать космические ракеты. Всё идёт хорошо: Паше предлагают поучаствовать в конкурсе на получение гранта на заграничную стажировку. Однако он вынужден вернуться в родной посёлок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках.

Также в актёрский состав вошли Дарья Екамасова, Тихон Котрелёв, Никита Конкин, Софья Воронцова, Михаил Ушурелу, Анастасия Серга, Сергей Занин, Андрей Трушин и другие. Кресло режиссёра занял Антон Мамыкин, ранее работавший над «Снарядами для девочки».

Сроки и дата выхода фильма «Космос засыпает» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Bosfor Pictures

Фото: Пресс-служба Bosfor Pictures

Фото: Пресс-служба Bosfor Pictures

Фото: Пресс-служба Bosfor Pictures

Фото: Пресс-служба Bosfor Pictures