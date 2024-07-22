Новый трейлер «Джокера 2» выйдет уже 23 июля

На канале Warner Bros. Pictures стартовала трансляция с обратным отсчётом до выхода нового трейлера фильма «Джокер 2». Согласно таймеру, премьера ролика состоится уже 23 июля в 16:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Добро пожаловать на шоу Джокера и Харли.

Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна.