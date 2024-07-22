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Вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера — премьера 2 августа

Вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера — премьера 2 августа
Аудио-версия:
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На канале Netflix вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+». В ролике показали ряд крайне жестоких и кровавых кадров, которых не было в оригинальной версии картины.

Премьера режиссёрской версии фильма состоится 2 августа в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, сюжет первой «Мятежной Луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие.

Во время выхода картины пресса и зрители раскритиковали ленту за проблемы с темпом и сюжетом, множество заимствований из других фантастических франшиз и скучных персонажей. Сиквел с подзаголовком «Дарующая шрамы» вышел 19 апреля.

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