Вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера — премьера 2 августа

На канале Netflix вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+». В ролике показали ряд крайне жестоких и кровавых кадров, которых не было в оригинальной версии картины.

Премьера режиссёрской версии фильма состоится 2 августа в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, сюжет первой «Мятежной Луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие.

Во время выхода картины пресса и зрители раскритиковали ленту за проблемы с темпом и сюжетом, множество заимствований из других фантастических франшиз и скучных персонажей. Сиквел с подзаголовком «Дарующая шрамы» вышел 19 апреля.