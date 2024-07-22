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Третий сезон аниме «Магическая битва» запущен в производство

Третий сезон аниме «Магическая битва» запущен в производство
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На этой неделе стало известно, что третий сезон сверхпопулярного аниме «Магическая битва» был запущен в производство. Сюжет продолжения адаптирует арку «Смертельная охота» из оригинальной манги, однако другие подробности пока не раскрываются.

Сюжет «Магической битвы» рассказывает о старшекласснике по имени Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

Напомним, в апреле шоу даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Проект признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Писа».

Ожидается, что премьера третьего сезона «Магической битвы» состоится зимой-весной 2025 года.

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