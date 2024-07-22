Брендан Фрейзер сыграет в историческом фильме «Давление» о высадке в Нормандии

Как сообщили журналисты издания Deadline, Брендан Фрейзер («Кит», «Мумия») сыграет в историческом фильме «Давление» о высадке в Нормандии. Актёр исполнит роль генерала армии США и в будущем 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Согласно синопсису, за 72 часа до дня «Д» все приготовления завершены, кроме одного ключевого элемента — подходящей погоды. Главный метеоролог Великобритании Джеймс Стэгг должен предоставить самый важный прогноз в истории, что ставит его в напряжённое противостояние со всем руководством союзников. Поскольку неправильные условия могут свести на нет самое крупное морское вторжение в истории.

Главную роль в картине исполнит Эндрю Скотт («1917», «Рипли»). Кресло режиссёра занял Энтони Марас, поставивший ранее «Отель Мумбаи: Противостояние».

Сроки и дата выхода «Давления» пока не раскрываются.