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Шэрон Стоун сыграет главного злодея в боевике «Никто 2»

Шэрон Стоун сыграет главного злодея в боевике «Никто 2»
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Как сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter, актриса Шэрон Стоун («Казино», «Основной инстинкт») исполнит в боевике «Никто 2» роль главной злодейки. Антагонистка будет противостоять герою Боба Оденкёрка, однако другие подробности неизвестны.

Детали сюжета сиквела пока держатся в тайне. Напомним, оригинальный фильм рассказывал о главе семьи, который вынужден вспомнить ремесло наёмного убийцы после нападения грабителей на его дом и родных. Также к своей роли в продолжении вернётся Конни Нильсен.

Премьера «Никто 2» состоится 15 августа 2025 года. Первую часть снял российский режиссёр Илья Найшуллер. «Никто» собрал в прокате более $ 57 млн — втрое больше изначального бюджета комедийного боевика.

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