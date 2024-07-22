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Стал известен актёрский состав ремейка слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Стал известен актёрский состав ремейка слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter раскрыли актёрский состав ремейка слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». По информации журналистов, главные роли в картине исполнят Мэдлин Клайн («Внешние отмели») и Камила Мендес («Ривердэйл»).

Также переговоры об участии в проекте ведут Сара Пиджен («Прекрасные мелочи»), Тайрик Уизерс («Наследие») и Джона Хауэр-Кинг («Мир в огне»). Ко всему прочему, в ленте появятся звёзды первой части — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Кресло режиссёра займёт Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которая весело проводит вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год ребята получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Премьера ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» состоится 18 июля 2025 года.

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