Стал известен актёрский состав ремейка слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Журналисты издания The Hollywood Reporter раскрыли актёрский состав ремейка слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». По информации журналистов, главные роли в картине исполнят Мэдлин Клайн («Внешние отмели») и Камила Мендес («Ривердэйл»).

Также переговоры об участии в проекте ведут Сара Пиджен («Прекрасные мелочи»), Тайрик Уизерс («Наследие») и Джона Хауэр-Кинг («Мир в огне»). Ко всему прочему, в ленте появятся звёзды первой части — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Кресло режиссёра займёт Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которая весело проводит вечер на берегу моря. Однако, возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год ребята получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Премьера ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» состоится 18 июля 2025 года.