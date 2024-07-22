NAVI сместила Team Spirit с первого места в рейтинге лучших команд по CS2 от HLTV

Портал HLTV обновил свой рейтинг лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2 по итогам топ-турнира Esports World Cup 2024.

Поднявшись на четыре пункта вверх, первое место заняли чемпионы EWC 2024 по CS2 из Natus Vincere. Следом за «рождёнными побеждать» расположилась MOUZ, которая заняла 3-4-е место в рамках соревнования. Тройку лидеров замыкает российская Team Spirit, упустившая первенство в рейтинге после неудачного выступления в Эр-Рияде.

10 лучших команд по CS2 на 22.07.2024 Фото: HLTV

Что касается других коллективов из России, Virtus.pro продолжает удерживать седьмую строчку в топе, BetBoom Team опустилась на 20-е место, а Aurora остаётся в топ-23.

В целом хороший прогресс показали такие команды, как бразильская FURIA Esports, поднявшаяся на три строчки до топ-15, и датская Sashi Esports, которой удалось попасть в тридцатку лучших.