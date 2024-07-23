«Я отдыхал от Доты»: тренер BB Team по Dota 2 — о решении пропустить PGL Wallachia S1

Тренер состава BetBoom Team по Dota 2 Анатолий boo1k Иванов в подкасте рассказал, почему он пропустил топ-турнир PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн.

Чемпионат PGL Wallachia Season 1 по «Доте» проходил в Бухаресте, Румыния, с 10 по 19 мая 2024 года. Представители BetBoom Team перед стартом турнира сообщали, что тренер состава пропустит ивент из-за аллергии и связанного с ней печального опыта пребывания в Румынии. В итоге российский коллектив провалил чемпионат, заняв 9-11-е место.

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Однако теперь тренер BB Team утверждает, что проблемы с питанием в Румынии не были единственной причиной пропуска PGL Wallachia Season 1:

Я брал перерыв определённый. Там писали про мою аллергию и про то, что в Румынии не будет питания [для меня], — это правда. Но это половина аргументов. Вторая половина [того, почему меня не было на турнире] — мне действительно нужен был отдых. Я понял, что на ESL One Birmingham 2024 я в эмоциональном плане подвёл свою команду в финале. Я не справился. [...] Мне нужен был перерыв, чтобы разобраться со своими проблемами и понять, как помочь ребятам. [...]

Я отдыхал от «Доты». Я ходил в зал, медитировал, проводил время с женой. Каждый день мы гуляли. Занимался своим здоровьем. Много думал о том, что мне необходимо для того, чтобы этого не повторилось. Много думал о команде.