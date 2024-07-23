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Райан Рейнольдс хотел, чтобы режиссёр «Прочь» Джордан Пил сыграл в «Дэдпуле» 3

Райан Рейнольдс хотел, чтобы режиссёр «Прочь» Джордан Пил сыграл в «Дэдпуле» 3
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В недавнем интервью Райан Рейнольдс рассказал, кого из представителей киноиндустрии он бы хотел видеть в фильме «Дэдпул 3». По словам актёра, он хотел пригласить для съёмок в ленте Джордана Пила, режиссёра «Прочь», «Мы», «Нет» и других картин.

По словам Рейнольдса, Пил — один из великих и недооценённых людей в индустрии.

Он просто один из великих и недооценённых личностей. Очевидно, что он занят созданием гигантской империи как режиссёр. Он мог бы сыграть кого угодно, мне всё равно. Главное, поработать с ним.

До премьеры ленты «Дэдпул 3» остаётся совсем немного. Мировой выход картины назначен на 26 июля. Официального проката в России не будет, однако до страны картина доберётся другими способами.

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