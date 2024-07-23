Хью Джекман хотел бы увидеть Халка и Росомаху в одном фильме

Во время беседы с журналистами в рамках продвижения фильма «Дэдпул 3» Хью Джекман обсудил, с кем, по его мнению, стоит появиться Росомахе на одном экране. Выбор актёра пал на интересного персонажа, на Халка.

По словам Джекмана, именно с Халком его персонаж должен встретиться на больших экранах. Актёр пошутил

Я не знаю, как у нас это может получиться, но я думаю, что хотел бы увидеть Росомаху с Халком. Я в ужасе от того, каково это будет ощущаться мне как актёру, когда он меня ударит. Я же просто облечу его вокруг.

Возможно, после введения Росомахи в киновселенную Marvel подобная встреча действительно может произойти, поскольку теперь персонажей не отделяют разные права у разных кинокомпаний.

А увидеть, с кем Росомаха встретился уже, можно в фильме «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха». Он выйдет 26 июля.