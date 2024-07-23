Джанкарло Эспозито всё ещё надеется на приквел «Во все тяжкие» про Густаво Фринга

Ещё в начале 2022 года Джанкарло Эспозито выражал желание сыграть в приквеле сериала «Во все тяжкие», который бы посвятили предыстории Густаво Фринга — одного из самых ярких и запоминающихся персонажей шоу.

С тех пор прошло больше двух лет, однако актёр не теряет надежду. Он до сих пор был бы рад сыграть в проекте про Фринга, однако у него нет каких-то полномочий дать сериалу про Густаво зелёный свет.

У меня нет полномочий давать зелёный свет приквелу про Гаса Фринга, но я думаю, что этот персонаж заслуживает внимания. Я чувствую, что всегда хотел рассказать предысторию Гаса Фринга. Мы наверняка все хотим больше узнать о его прошлой жизни, о том, как он таким стал.

Ранее Винс Гиллиган и Питер Гулд говорили о том, что не собираются в ближайшее время возвращаться к вселенной «Во все тяжкие». Возможно, своё решение они изменят.