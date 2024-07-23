БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джанкарло Эспозито всё ещё надеется на приквел «Во все тяжкие» про Густаво Фринга

Джанкарло Эспозито всё ещё надеется на приквел «Во все тяжкие» про Густаво Фринга
Аудио-версия:
Комментарии

Ещё в начале 2022 года Джанкарло Эспозито выражал желание сыграть в приквеле сериала «Во все тяжкие», который бы посвятили предыстории Густаво Фринга — одного из самых ярких и запоминающихся персонажей шоу.

С тех пор прошло больше двух лет, однако актёр не теряет надежду. Он до сих пор был бы рад сыграть в проекте про Фринга, однако у него нет каких-то полномочий дать сериалу про Густаво зелёный свет.

У меня нет полномочий давать зелёный свет приквелу про Гаса Фринга, но я думаю, что этот персонаж заслуживает внимания. Я чувствую, что всегда хотел рассказать предысторию Гаса Фринга. Мы наверняка все хотим больше узнать о его прошлой жизни, о том, как он таким стал.

Ранее Винс Гиллиган и Питер Гулд говорили о том, что не собираются в ближайшее время возвращаться к вселенной «Во все тяжкие». Возможно, своё решение они изменят.

Материалы по теме
В шестой серии «Дом дракона» исход войны стал непредсказуемым
В шестой серии «Дом дракона» исход войны стал непредсказуемым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android