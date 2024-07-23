«Больше рок-н-ролла и обнажёнки»: продюсер «Женщины-кошки» — о вызывающем костюме героини

В 2004 году вышел фильм «Женщина-кошка», в котором главную роль сыграла Холли Берри. Образ её героини наверняка запомнился многим зрителям. Реакция аудитории на вызывающий внешний вид до сих пор беспокоит создателей картины.

В недавней беседе с журналистами авторы рассказали, почему решили использовать именно такой образ. По словам продюсера картины Дениза Ди Нови, команда хотела отойти от привычного супергеройского образа и показать героиню немного обнажённой в стиле рок-н-ролла.

Это было первое, с чего начался негатив. Это был ранний кадр. Он сильно отличался от того, к чему люди привыкли. В костюме женщины-кошки, по определению, всё прикрыто. Мы подумали, что было бы круто больше походить на рок-н-ролл и обнажиться.

Фото: Warner Bros. Pictures

Сама Холли отметила, что тоже чувствовала негатив аудитории, однако понимала, что такой наряд лучше отражает её героиню и её саму. Именно поэтому такой образ был важен для актрисы.

Несмотря на негатив, Берри отметила, что осталась очень довольна фильмом и процессом работы над ним.