«Любовное письмо всей Marvel»: фильм «Дэдпул 3» привёл в восторг первых зрителей

Сегодня в Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма «Дэдпул 3». Вместе с этим появились первые отзывы посмотревших. Это не полноценные рецензии, а короткие мнения, однако они получились содержательные.

По мнению посмотревших, лента получилась достойной. Фильм называют отличным и развлекательным. Дух первых двух частей «Дэдпула» отлично выдержан, а юмор — смешной. Ещё хвалят «химию» между Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, удивительные камео и эмоциональные сцены.

Ещё отмечают, что картина закладывает прочный фундамент для будущего франшизы про Дэдпула. После титров одна сцена. Среди минусов: местами раздражающий сортирный юмор и слабая линия главного злодея.

«Дэдпул и Росомаха» это чудо. Энергичная ода прошлому супергеройского кино, выходящая за рамки ностальгии. Райан Рейнольдс и Хью Джекман — это именно то, что мы хотели получить, и даже больше. Иногда проскакивает раздражающий сортирный юмор.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» настолько интересен, насколько вы этого ожидаете. Ему удаётся выдержать тот же тон, что и в предыдущих частях, с очень забавными шутками и историей, которая заставит вас смеяться и плакать.

Фото: Disney

Хью Джекман демонстрирует один из своих лучших перформансов в роли Росомахи. Фильм полон сюрпризов, которые, к счастью, не влияют на ход истории.

«Дэдпул и Росомаха» — это чертовски весёлые эмоциональные американские горки! Хью и Райан демонстрируют отличную игру, сочетающую в себе ностальгию, юмор и сердечность. Фильм погружается в темы мести, потерь, моральной двусмысленности и семьи, и всё это наполнено восхитительными камео.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.