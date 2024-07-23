«Телеграм» набрал 950 млн активных пользователей

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров в своём официальном канале сообщил, что количество активных пользователей приложения насчитывает около 950 млн человек.

По словам Дурова, весной число пользователей составило 900 млн. Всего за несколько месяцев «Телеграмом» стали пользоваться ещё 50 млн человек. Бизнесмен отметил, что сейчас «Телеграм» находится на пути к 1 млрд активных пользователей.

Примечательно, что достичь 1 млрд человек Дуров надеется уже в этом году. Об этом он говорил в интервью с Такером Карлсоном. Ранее Павел рассказал, что количество подписчиков Telegram Premium на январь 2024-го составляло 5 млн человек. Вероятно, за полгода это число увеличилось. На сколько именно, сказать трудно.