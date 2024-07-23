Фильм «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера ленты «Плохие парни до конца». Это четвёртая часть франшизы, которая уже доступна в онлайне на зарубежных онлайн-площадках.

Режиссёрами ленты выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Четвёртая часть рассказала, как капитана полиции Конрада Говарда подставляют. Главные герои в лице Майкла и Маркуса не верят, что их шеф и друг был способен совершить преступление, поэтому они в последний раз берутся за дело.

За время проката лента собрала во всём мире почти $ 390 млн. Пятая часть франшизы уже находится в работе.