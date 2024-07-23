Второй сезон «Разделения» от Apple станет одним из самых дорогих сериалов в истории

Издание Bloomberg опубликовало новую колонку, посвящённую Apple и её онлайн-кинотеатру Apple TV+. В ней журналисты сообщили, что корпорация Тима Кука уменьшит расходы на будущие фильмы и сериалы, после того как потратила на них более $ 20 млрд, но пока не приблизилась к стриминговому лидеру — Netflix.

Одно из самых любопытных уточнений коснулось флагманского сериала «Разделение». По данным Bloomberg, бюджет каждого эпизода второго сезона составляет приблизительно $ 20 млн, что делает шоу одним из самых дорогих проектов в истории Голливуда. Если в продолжение вновь войдёт девять серий, то оно обойдётся Apple сразу в $ 180 млн без учёта дальнейших затрат. Для сравнения: на финальный сезон «Игры престолов» HBO потратила около $ 100 млн.

Премьера второго сезона «Разделения» состоится 17 января. Шоу продолжит историю сотрудника компании Lumon Industries Марка, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.