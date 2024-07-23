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В «Дэдпуле и Росомахе» будет много фейковых камео — Marvel защищает от спойлеров

В «Дэдпуле и Росомахе» будет много фейковых камео — Marvel защищает от спойлеров
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Совсем скоро состоится премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одного из самых важных проектов киновселенной Marvel за последние годы. Ожидается, что в фильме появится множество камео известных героев, звёзд и популярных актёров, а сюжет ленты будет связан с мультивселенными.

Как рассказала продюсер ленты Венди Джейкобсон, создатели картины подготовили целый список фейковых камео в грядущем произведении. Это значит, что после премьеры фильма в Сети будет множество спойлеров сюжета ленты, однако многих из упомянутых звёзд, персонажей и других личностей на самом деле не будет в фильме. Это будут специальные фейки прямиком от Marvel, чтобы зрители точно не знали, кто появится в фильме, до похода в кинотеатр.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля. Лента станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. Уже в феврале компания выпустит ещё одну картину во франшизе — «Капитан Америка: Дивный новый мир».

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