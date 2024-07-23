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Инсайдер раскрыл характеристики iPhone SE 4 c Face ID и OLED-экраном

Инсайдер раскрыл характеристики iPhone SE 4 c Face ID и OLED-экраном
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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился характеристиками iPhone SE 4 — грядущего бюджетного смартфона от Apple. Устройство должно поступить в продажу в начале 2025 года по цене от $ 499 (около 44 тысяч рублей), что примерно в два раза дешевле современных iPhone.

Так, будущий гаджет получит небольшой 6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления экрана 60 Гц. Устройство будет работать на базе процессора A18 Bionic с 6/8 ГБ оперативной памяти и получит 48-мегапиксельную основную камеру.

Важнейшим отличием SE 4 станет отказ от знаменитого сканера отпечатков пальцев Touch ID в пользу более современного сканера лица Face ID. Кроме того, новый гаджет получит разъём Type-C и алюминиевый корпус.

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