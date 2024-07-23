В Fortnite добавят Дэдпула и Росомаху в честь выхода фильма «Дэдпул 3»

Как и ожидалось, рекламная кампания фильма «Дэдпул 3» ограничится не только реальным миром. Промоакция затронет и Fortnite. По данным инсайдера и датамайнера HYPEX, в королевскую битву добавят облики Дэдпула и Росомахи.
Судя по изображениям, в игре добавят облики персонажей, а также граффити, эмоции, скины на оружие и оружие ближнего боя (которое заменяет кирку).
Фото: HYPEX
Фото: HYPEX
Когда именно мутанта и наёмника добавят в Fortnite, не сообщается. Помимо героев из Marvel, в королевской битве добавят персонажей героев Fall Guys.
Более того, судя по изображениям в файлах тайтла, каждый скин в игре получит альтернативный облик в виде человечков из Fortnite — прямо в духе того, как с LEGO. Облики должны появиться сегодня.
Фото: HYPEX