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Ubisoft ответила на массовую критику Assassin's Creed Shadows со стороны японских игроков

Ubisoft ответила на массовую критику Assassin's Creed Shadows со стороны японских игроков
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Компания Ubisoft опубликовала большое обращение к японским фанатам серии Assassin's Creed в соцсетях. Оно приурочено к массовой критике разработчиков грядущей Assassin's Creed Shadows, действие которой развернётся в феодальной Японии. После анонса проекта и дебютного показа игра столкнулась с массовыми обсуждениями в Стране восходящего солнца, из-за чего Ubisoft была вынуждена прокомментировать ситуацию.

В своём обращении создатели Assassin's Creed заявили, что серия всегда была фантастикой, пусть и с историческим уклоном. В компании попросили не воспринимать новый проект как документальное произведение, отметив, что попытаются показать средневековую Японию как можно более достоверно, в том числе с помощью отзывов фанатов.

Разработчики отметили, что работают вместе с несколькими историческими консультантами, которые помогают авторам передать дух того времени. Что касается чернокожего самурая Ясукэ, то его реальная история покрыта тайной, поэтому сценаристы добавили более привычного второго главного героя — синоби Найэ.

В Ubisoft также понадеялись, что смогут оправдать ожидания игроков из разных уголков планеты, когда игра поступит в продажу на ПК и консолях — 15 ноября.

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