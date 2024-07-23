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Обновление Counter-Strike 2 от 23 июля 2024 года

В CS2 вышло обновление — «подсадка» для выхода на точку A карты Dust 2 больше не нужна
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В ночь с 22 на 23 июля компания Valve выпустила небольшое обновление для Counter-Strike 2, изменившее несколько карт.

Самым главным изменением патча стало нововведение для популярной карты Dust 2. Теперь игроки могут в одиночку проходить на «шорт» или точку A с базы «CT» благодаря дополнительному ящику, который появился на карте после выхода обновления. «Подсадка» для этого больше не требуется.

Кроме этого, разработчики шутера обновили такие карты, как Nuke, Assembly и Memento, а также открыли официальные сервера в Лондоне и снизили силу воздействия огня на стены.

Наконец, Valve добавила трофеи за топ-турнир PGL Major Copenhagen 2024 по CS2, который завершился ещё 31 марта 2024 года. Размер обновления составил примерно 1,4 ГБ.

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