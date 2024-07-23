Премьера «Джокера 2» состоится на Венецианском кинофестивале

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили участников грядущего ивента. Одной из главных премьер станет фильм «Джокер: Безумие на двоих» — продолжение одного из самых популярных кинокомиксов последних лет Тодда Филлипса.

Картина войдёт в основную программу и поборется за главный приз — «Золотого льва». Интересно, что в 2019 году именно первый «Джокер» получил статуэтку, обойдя всех своих конкурентов. В этом раз новой работе Тодда Филлипса будут противостоять сразу 20 фильмов, среди которых в том числе новая работа от режиссёра «Претендентов» Луки Гуаданьино.

Мировая премьера «Джокера 2» состоится состоится 4 октября 2024 года. Аналитики предрекают сиквелу очень успешный прокат — оригинальная лента собрала в кинотеатрах более $ 1 млрд.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября. Фильмом открытия станет «Битлджус 2» Тима Бёртона, а на фестивале среди прочего наградят актрису Сигурни Уивер («Чужой») и режиссёра Питера Уира («Шоу Трумана») за вклад в кинематограф.