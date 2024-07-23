Вышел новый трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. Главные роли в ленте исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, а режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдёт на Венецианском кинофестивале в сентябре, а выход в кинотеатрах состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC.