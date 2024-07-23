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«К следующему турниру будем сильнее»: представители VP по CS2 — о выступлении на EWC 2024

Капитан российской Virtus.pro Джами Jame Али и тренер состава Андрей Xoma Мироненко подвели итоги выступления команды на топ-турнире Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2.

Лидер «медведей» Jame достаточно высоко оценил уровень подготовки команды к чемпионату в Эр-Рияде, но отметил, что ростеру ещё есть над чем работать:

Подготовка к этому чемпионату была на 7,5-8 [из 10]. Времени было достаточно, чтобы внедрить нового тренера. Мы пока в процессе поиска новой структуры, как всё должно выглядеть, чтобы всем было проще. Но это меньшее, что может повлиять на результат.

Мы идём в правильном направлении. Мы перешли от четвертьфинала к полуфиналу. И нам дальше надо работать, искать ключики, которых нам не хватает против определённых команд. В этом вся суть CS.

Новый наставник коллектива Xoma, в свою очередь, поделился своими первыми впечатлениями от работы с игроками VP:

Ребята показали хорошую стрессоустойчивость, работали, в принципе, по 24 часа. Я думаю, что если у нас ещё будут такие два-три буткемпа в этом полугодии, то мы приведём в порядок нашу игру.

Показали неплохой результат — 3-4-е место. Но мы все хотим победы, мы горим победой. В первую очередь нам нужно поработать над ментальной составляющей. К следующему турниру будем сильнее.

В рамках EWC 2024 по CS2 российская Virtus.pro заняла 3-4-е место, уступив в полуфинале европейской G2 Esports.