Стартовала бета шутера Marvel Rivals — все детали

24 июля стартовала закрытая бета Marvel Rivals — сетевой шутер от третьего лица в стиле Overwatch. Принять участие в новом проекте китайской компании NetEase можно с помощью прямого приглашения — для этого необходимо подать заявку на участие на официальном сайте для консолей и в Steam на ПК.

Закрытая бета Marvel Rivals продлится до 5 августа, 10:00 мск. На протяжении двух недель пользователи смогут сыграть за 21 персонажа на четырёх картах в трёх режимах без каких-либо ограничений. Если тестирование окажется успешным, то разработчики планируют провести ещё один стресс-тест, в котором смогут принять участие ещё большее количество игроков.

В бета-тесте не будет русского языка, однако к релизу проект получит русский перевод.

Marvel Rivals — командный шутер формата 6 на 6, где игроки управляют знаменитыми персонажами Marvel и сражаются друг с другом. У проекта пока нет даты релиза, она наверняка будет зависеть от успешности бета-тестирования.