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Вышел трейлер сериала «Трудная» с Кирой Медведевой — премьера 1 августа

Вышел трейлер сериала «Трудная» с Кирой Медведевой — премьера 1 августа
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал полноценный трейлер драматического сериала «Трудная». В ролике авторы показали главную героиню и несколько напряжённых эпизодов. Проект выступит спин-оффом шоу «Новенькие».

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «ДОК-Синема».

Согласно синопсису, Влада после выхода из тюрьмы всерьёз берётся за свою жизнь: она устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешённые конфликты из прошлого не отпускают её.

В актёрский состав вошли Кира Медведева, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артём Давыдов и другие. Режиссёром выступила Оксана Барковская.

Премьера «Трудной» состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре START.

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