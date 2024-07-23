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Стартовали съёмки сериала «Мухтар. Он вернулся» про пса Мухтара от НТВ — первые кадры

Стартовали съёмки сериала «Мухтар. Он вернулся» про пса Мухтара от НТВ — первые кадры
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Телеканал НТВ объявил о старте съёмок продолжения знаменитого шоу «Возвращение Мухтара», которое выходило с 2004 по 2019 год. Проект получил название «Мухтар. Он вернулся», его премьера состоится после завершения производства.

События нового сериала развернутся вокруг оперативника Глеба Котова и его пса, внука легендарного Мухтара. Коллеги оказываются на грани увольнения из-за серьёзной ошибки при выполнении опасного задания, но герои неожиданно получают второй шанс. Теперь персонажам нужно во что бы то ни стало доказать начальству, что они всё ещё могут закрывать самые важные дела.

Главные роли в продолжении сыграют Александр Носик (1-2 сезоны «Возвращения Мухтара») и Дмитрий Кривошеев («Игра на выживание»). В Мухтара же перевоплотится овчарка по кличке Фрам.

Кадры со съёмок сериала «Мухтар. Он вернулся»

Фото: НТВ

Фото: НТВ

Фото: НТВ

Фото: НТВ

Фото: НТВ

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