БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют в триллере «Умри, любовь моя»

Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют в триллере «Умри, любовь моя»
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, Роберт Паттинсон («Сумерки») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») сыграют главные роли в триллере «Умри, любовь моя» (Die, My Love). Режиссёром картины выступила Линн Рэмси, ранее поставившая «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».

Действия картины развернутся в неизвестной отдалённой сельской местности. Лента расскажет о матери, которая изо всех сил пытается сохранить рассудок, борясь с психозом. Продюсерами триллера выступили Мартин Скорсезе, Андреа Колдервуд Джастин Чиаррокки и Дженнифер Лоуренс.

Сценарий к фильму «Умри, любовь моя» написала Линн Рэмси в соавторстве с Эндой Уолш. Помощь в производстве оказывает кинокомпания Black Label Media.

Сроки и дата выхода «Умри, любовь моя» пока не раскрываются.

Материалы по теме
Шэрон Стоун сыграет главного злодея в боевике «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android