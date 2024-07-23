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Вышел трейлер семейного приключения «Тайна Чёрной Руки» — премьера 29 августа

Вышел трейлер семейного приключения «Тайна Чёрной Руки» — премьера 29 августа
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер семейной картины «Тайна Чёрной Руки». В ролике показали юных героев ленты и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, непоседливый фантазёр Мишка почти осуществил свою мечту сняться в шпионском фильме. Впереди героя ждёт новое приключение: ему вместе с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться со своим отцом-лётчиком. Однако в поезде Мишка встречает самого настоящего, шпиона и решает помешать ему.

В актёрский состав вошли Мирон Проворов, Виталия Корниенко, Иса Новиков, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Александр Обласов, Иван Шибанов, Екатерина Агеева, Сергей Иванюк и другие. Кресло режиссёр занял Всеволод Аравин.

Премьера фильма «Тайна Чёрной Руки» в кинотеатрах России состоится уже 29 августа.

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