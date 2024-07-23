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«Росомаха и Дэдпул»: как изменились Хью Джекман и Дафни Кин после «Логана»

«Росомаха и Дэдпул»: как изменились Хью Джекман и Дафни Кин после «Логана»
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Ночью 23 июля в Нью-Йорке прошла основная мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха», на котором уже оказалась Дафни Кин — она известна по роли Х-23 в «Логане» и новом фильме. Между двумя фильмами больше семи лет, а девушке сейчас 19 лет, тогда как на момент выхода «Логана» ей было всего 12 лет.

Хью Джекман и Дафни Кин в 2017 году («Логан»)

Хью Джекман и Дафни Кин в 2017 году

Хью Джекман и Дафни Кин в 2017 году

Фото: Kevin Winter / GettyImages

Хью Джекман и Дафни Кин в 2024 году («Дэдпул и Росомаха»)

Хью Джекман и Дафни Кин в 2024 году

Хью Джекман и Дафни Кин в 2024 году

Фото: Jamie McCarthy / GettyImages

«Дэдпул и Росомаха» — первый фильм для Хью Джекмана после «Логана», где он вновь сыграет Росомаху. При этом, по слухам, актёр вернётся ещё как минимум дважды — в двух частях «Мстителей», которые ожидаются к выпуску в 2026 и 2027 годах. Неизвестно, планирует ли Дафни Кин и дальше играть Х-23 в фильмах Marvel.

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