БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным стартует 1 сентября

Третий сезон сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным стартует 1 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис KION опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Из ролика стало известно, что продолжение шоу начнёт выходить с 1 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

Также в актёрский состав проекта вошли Лиза Моряк («Онегин»), Виктория Маслова («Триггер»), Михаил Горевой («Непрощённый»), Янина Студилина («Сёстры»), Александр Яцко («Свинцовая Анна») и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Защитники»).

Постер третьего сезона

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Материалы по теме
Фото
Стартовали съёмки сериала «Мухтар. Он вернулся» про пса Мухтара от НТВ — первые кадры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android